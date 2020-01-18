Кучеров оформил дубль в матче против «Виннипега»
Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс».
После второго периода «молнии» ведут в счете — 5:1. В обоих голах россиянину ассистировали Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт.
В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата. В его активе 22 гола и 32 результативные передачи.
Ранее Кучеров прокомментировал поражение от «Миннесоты Уайлд» в рамках регулярного чемпионатаhttps://www.gazeta.ru/sport/news/2020/01/17/n_13925570.shtml.