«Ювентус» предложил «Барселоне» обменяться игроками
Туринский «Ювентус» предложил «Барселоне» обменяться футболистами, сообщает La Repubblica.
По информации издания, руководство итальянской команды заинтересованы в приобретении Ивана Ракитича. За хорватского полузащитника «Ювентус» готов отдать хавбека Федерико Бернардески.
Отмечается, что наставник туринского клуба Маурицио Сарри одобрил сделку.
Летом 2019 года итальянцы предлагали «Барселоне» обменяться игроками, но тогда каталонский клуб отказался от трансфера.
Ранее сообщалось, что Ракитич планирует перейти в «Ювентус».