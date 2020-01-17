Игрок сборной России заболел гепатитом перед вылетом на юношеские Игры

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Игрок сборной России по хоккею Данила Бызов не смог поехать на юношеские Олимпийские игры. Об этом сообщил брат хоккеиста в «ВКонтакте».

Известно, что в крови спортсмена был обнаружен гепатит C. Семья считает, что причиной заболевания стало посещение зубного.

«В наш дом пришла беда, откуда ее совсем не ждали. Теперь ему предстоит дорогостоящий курс лечения противоинфекционными препаратами», — рассказал в соцсети брат Бызова.

Ранее сообщалось, что сборная России лидирует в общем медальном зачете на юношеских Играх.