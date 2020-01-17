Россиянка развеяла слухи об аресте за ложь в адрес игрока «Милана»
Российская модель Луиза Кремлева развеяла слухи об аресте за ложь в адрес игрока «Милана» Тео Эрнандеса. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, все появившиеся в СМИ слухи являются ложными и не соответствуют действительности.
«Никто меня не задерживал, и уж тем более нет у меня никаких судимостей», — сказала Кремлева.
В 2017 году модель обвинила игрока в избиении, но на камерах видеонаблюдения, установленных в клубе, записей действий сексуального характера не обнаружено.
Ранее сообщалось, что владелец футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонид Федун раскритиковал идею расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 клубов.