Россиянка развеяла слухи об аресте за ложь в адрес игрока «Милана»

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Российская модель Луиза Кремлева развеяла слухи об аресте за ложь в адрес игрока «Милана» Тео Эрнандеса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, все появившиеся в СМИ слухи являются ложными и не соответствуют действительности.

«Никто меня не задерживал, и уж тем более нет у меня никаких судимостей», — сказала Кремлева.

В 2017 году модель обвинила игрока в избиении, но на камерах видеонаблюдения, установленных в клубе, записей действий сексуального характера не обнаружено.

Ранее сообщалось, что владелец футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонид Федун раскритиковал идею расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 клубов.