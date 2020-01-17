Рудковская объяснила причину подачи иска к Авербуху
Супруга чемпиона Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская объяснила причину подачи иска к хореографу и постановщику ледовых шоу Илье Авербуху. Об этом сообщает «КП».
По ее словам, серебряный призер Игр в Солт-Лейк Сити использовал без разрешения композицию Димы Билана «Держи» и изменил трек, тем самым посягнув на интеллектуальную собственность.
Рудковская заявила, что Авербух отказался решать данный вопрос мирным путем, поэтому ей пришлось обратиться в судебные органы.
Ранее сообщалось, что чемпионка мира Елизавета Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию.