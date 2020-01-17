Рудковская объяснила причину подачи иска к Авербуху

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Супруга чемпиона Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская объяснила причину подачи иска к хореографу и постановщику ледовых шоу Илье Авербуху. Об этом сообщает «КП».

По ее словам, серебряный призер Игр в Солт-Лейк Сити использовал без разрешения композицию Димы Билана «Держи» и изменил трек, тем самым посягнув на интеллектуальную собственность.

Рудковская заявила, что Авербух отказался решать данный вопрос мирным путем, поэтому ей пришлось обратиться в судебные органы.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира Елизавета Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию.