«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», Овечкин оформил хет-трик
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду переиграл «Нью-Джерси Дэвилз».
Встреча завершилась со счетом 5:2.
Главным героем встречи стал капитан победителей Александр Овечкин. Российский форвард «Вашингтона» занес себе в актив хет-трик.
НХЛ - регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:2
1:0 Овечкин (Карлсон, Бекстрем) – 15:17' (5x3),
2:0 Овечкин (Бекстрем) – 19:08' (5x5),
3:0 Хагелин (Эллер, Паник) – 20:16' (5x5),
3:1 Симмондс (Хишир, Батчер) – 21:08' (5x5),
3:2 Коулман (Зейджак) – 43:34' (4x5),
4:2 Врана – 46:42' (5x5),
5:2 Овечкин (Уилсон, Карлсон) – 55:42' (5x5).