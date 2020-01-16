«Монако» Головина проиграл «ПСЖ» в матче Лиги 1

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В рамках 15-го тура чемпионата Франции «Монако» дома крупно проиграл «Пари Сен-Жермен».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу парижан. На точный удар Бакайоко гости ответили голами Неймара и Сарабии, а также дублем Мбаппе.

Стоит отметить, что российский полузащитник Александр Головин вышел на центральный матч тура в стартовом составе «Монако», но не сумел отличиться результативными действиями и был заменен на 69-й минуте.

Чемпионат Франции — 15-й тур

«Монако» — «ПСЖ» — 1:4

Голы: 0:1 — Мбаппе – 24', 0:2 — Неймар – 45+2' (пен), 0:3 — Сарабия – 72', 1:3 — Бакайоко – 87', 1:4 — Мбаппе – 90+1'.

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