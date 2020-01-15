Передача Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Торонто»

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«Нью-Джерси Дэвилз» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Остон Мэттьюс, также отличились Джон Таварес, Фредерик Готье, Зак Хайман и Вильям Нюландер. У гостей три шайбы забросил Блейк Коулман, еще один гол в активе Пи Кей Суббэна.

Российский форвард «дьяволов» Никита Гусев отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Коламбус Блю Джекетс» на родном льду взял верх над «Бостоном Брюинз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто, Канада) — «Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк, США) — 7:4 (3:0, 2:1, 2:3)

1:0 — Таварес (Сандин, Нюландер) — 05:18

2:0 — Готье — 09:10

3:0 — Хайман (Сандин, Спецца) — 19:56 (5x4)

4:0 — Нюландер (Энгвалль, Таварес) — 22:12

4:1 — Коулман (Вуд, Батчер) — 26:56

5:1 — Мэттьюс (Марнер, Таварес) — 30:39 (5x4)

6:1 — Мэттьюс (Марнер, Хайман) — 43:58

6:2 — Коулман (Гусев, Кэррик) — 52:00

6:3 — Коулман (Батчер, Зейджак) — 55:35

6:4 — Суббэн (Братт, Симмондс) — 58:02 (6x4)

7:4 — Мэттьюс — 58:40 (en)