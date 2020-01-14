Экс-директор «Зенита» оценил перспективы Кокорина и Смолова в Европе
Бывший спортивный директор петербургского «Зенита» Игорь Корнеев оценил перспективы Александра Кокорина и Федора Смолова в европейских клубах. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, контракты российских форвардов довольно высоки, поэтому далеко не каждая зарубежная команда может себе их позволить.
Также Корнеев прокомментировал возвращение Кокорина в обойму сине-бело-голубых. Специалист заявил, что отсидевший в тюрьме игрок переосмыслил взгляды на жизнь и с новыми силами начнет выступать за петербургский клуб.
Ранее сообщалось, что ударившему росгвардейца по ноге болельщику «Зенита» Артуру Данилову заменили реальный срок на условный.