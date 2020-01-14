«Барселону» возглавит бывший тренер «Бетиса»

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«Барселона» согласовала контракт с бывшим главным тренером севильского «Бетиса» Кике Сетьен, сообщает Sport.es.

По информации издания, стороны договорились о заключении соглашения, рассчитанного до конца текущего сезона.

Помимо «Бетиса» Сетьен возглавлял «Расинг» «Поли Эхидо», национальную команду Экваториальной Гвинеи, «Логроньес», «Луго» и «Лас-Пальмас».

Действующим главным тренером «Барселоны» является Эрнесто Вальверде. Специалист возглавил каталонский клуб летом 2017 года. Под его руководством сине-гранатовые дважды становились чемпионами страны, а также завоевывали Кубок и Суперкубок Испании.

Ранее экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста раскритиковал команду за ситуацию с Хави.