«Барселону» возглавит бывший тренер «Бетиса»
«Барселона» согласовала контракт с бывшим главным тренером севильского «Бетиса» Кике Сетьен, сообщает Sport.es.
По информации издания, стороны договорились о заключении соглашения, рассчитанного до конца текущего сезона.
Помимо «Бетиса» Сетьен возглавлял «Расинг» «Поли Эхидо», национальную команду Экваториальной Гвинеи, «Логроньес», «Луго» и «Лас-Пальмас».
Действующим главным тренером «Барселоны» является Эрнесто Вальверде. Специалист возглавил каталонский клуб летом 2017 года. Под его руководством сине-гранатовые дважды становились чемпионами страны, а также завоевывали Кубок и Суперкубок Испании.
Ранее экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста раскритиковал команду за ситуацию с Хави.