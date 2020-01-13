«Питтсубрг» по буллитам обыграл «Аризону», Малкин набрал два очка

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«Питтсбург Пингвинз» одолел «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на арене «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счетом 4:3 в серии буллитов.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счет две результативные передачи и закончили игру с показателем полезности »-3».

Ранее сообщалось, что Малкин стал второй звездой дня в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона Койотс» (Глендейл) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 3:4 (буллиты)

0:1 — Макканн (Раст, Малкин) – 02:43 (5x3)

1:1 — Гарланд (Холл, Голигоски) – 14:23

1:2 — Хернквист (Малкин, Гальченюк) – 23:51

2:2 — Холл (Дворак) – 29:51

3:2 — Степан – 51:28

3:3 — Танев – 56:58

3:4 — Блюгерс – 65:00 (победный буллит)