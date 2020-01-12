Фигуристы Мозалев и Самсонов стали призерами юношеской Олимпиады

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Представитель Японии Юма Кагияма стал обладателем золотой медали юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию.

По сумме двух программ он обошел соперников из России — Андрей Мозалев и Даниил Самсонов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Отметим, что японец победил за счет того, что он наиболее чисто из всех претендентов на первое место пьедестала откатал произвольную программу. В то же время Мозалев и Самсонов не смогли исполнить сольный прыжок без ошибок, а также несколько других элементов.

Ранее российская фигуристка Панфилова подвела итоги выступления на юношеских Играх.