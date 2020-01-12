Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира

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Француз Мартен Фуркад занял первое место в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону, который завершился в немецком Оберхофе.

Спортсмен прошел 15 км за 41 минуту 1,4 секунды и допустил два промаха. Вторым стал представитель Германии Арнд Пайффер (+20,1; 3). Третье место занял француз Симон Детье (+20,3; 3).

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев (+59,8; 4), занявший десятое место.



Следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Рупольдинге. Первый старт назначен на 15 января.

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки заняли два последних места в масс-старте.