Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира
Француз Мартен Фуркад занял первое место в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону, который завершился в немецком Оберхофе.
Спортсмен прошел 15 км за 41 минуту 1,4 секунды и допустил два промаха. Вторым стал представитель Германии Арнд Пайффер (+20,1; 3). Третье место занял француз Симон Детье (+20,3; 3).
Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев (+59,8; 4), занявший десятое место.
Следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Рупольдинге. Первый старт назначен на 15 января.
Ранее сообщалось, что российские биатлонистки заняли два последних места в масс-старте.