Назван заработок Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/499/12744499/MyCollages-pic905-895x505-49951.jpg">

Стал известен заработок олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной победительницы первенств мира Евгении Медведевой за участие в ледовых шоу, сообщает «Аргументы и Факты».

По информации издания, Загитова за каждое участие в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» получала по $10 тысяч. В декабре 2018 года фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.

Медведева выступала в постановке Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз». За одно представление двукратный серебряный призер Игр-2018 зарабатывала около 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Первый канал перенес показ шоу Навки с участием Загитовой.