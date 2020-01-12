«Даллас» Худобина проиграл «Сан-Хосе» в матче НХЛ

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» уступил клубу «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча прошла в Сан-Хосе на арене «Эс-Эй-Пи Центр» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брент Бернс и Патрик Марло. У гостей единственный гол на счету Джейми Бенна.

Российский голкипер «звездных» Антон Худобин отразил 24 броска по собственным воротам из 26.

После этой победы «акулы» набрали 46 очков после 47 игр и сохранили за собой 13-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

«Даллас» сохранил за собой вторую строчку Запада.

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнс» оказалась сильнее «Лос-Анджелес Кингз».