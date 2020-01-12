Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу в НХЛ
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против «Оттавы Сенаторз».
Встреча прошла в столице Канады и завершилась успехом гостей со счетом 1:2.
Помимо Ковальчука, у «Монреаля» шайбу на свой лицевой счет оформил Ник Судзуки.
У хозяев же единственный гол оформил Дрейк Батерсон.
Стоит отметить, что до этого «Канадиенс» уступали в восьми встречах подряд.
После этой игры «Монреаль» набрал 45 очков и расположился на 13-ой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.
«Оттава» с 39-ю баллами занимает предпоследнее место Востока.
Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Сент-Луис Блюз».