Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу в НХЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/882/12899882/2020-01-07T031104Z_257777831_NOCID_RTRMADP_3_NHL-WINNIPEG-JETS-AT-MONTREAL-CANADIENS-pic905-895x505-13760.jpg">

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против «Оттавы Сенаторз».

Встреча прошла в столице Канады и завершилась успехом гостей со счетом 1:2.

Помимо Ковальчука, у «Монреаля» шайбу на свой лицевой счет оформил Ник Судзуки.

У хозяев же единственный гол оформил Дрейк Батерсон.

Стоит отметить, что до этого «Канадиенс» уступали в восьми встречах подряд.

После этой игры «Монреаль» набрал 45 очков и расположился на 13-ой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

«Оттава» с 39-ю баллами занимает предпоследнее место Востока.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Сент-Луис Блюз».