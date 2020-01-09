WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций в отношении отечественного спорта.

Об этом сообщает официальный сайт иностранной организации.

«Уведомление WADA было подано в соответствии с процедурой, изложенной в Международном стандарте соблюдения кодекса подписавшимися сторонами (ISCCS, статья 10.4.1) и вскоре будет рассмотрено в CAS. Согласно положениям всемирного антидопингового кодекса, третьи стороны могут подать заявку о вмешательстве в процесс в течение десяти суток с даты публикации этого пресс-релиза», — отмечается в заявлении Всемирного антидопингового агентства.

Напомним, что 9 декабря исполком WADA приговорил Россию к четырехлетнему отстранению, которое включает в себя ряд очень жестких условий. Так, национальная сборная не сможет выступать на крупнейших мировых турнирах: Олимпиаде и чемпионатах мира.

Только некоторые спортсмены из России смогут попасть на эти соревнования, но для этого им придется в особом порядке получить допуск, чтобы поехать в качестве нейтральных атлетов.

Ранее сообщалось, что упавшая на репетиции открытия юношеских ОИ фигуристка идет на поправку.