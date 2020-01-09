«Эспаньол» выбрал вместо Смолова нападающего «Бенфики» Де Томаса

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Каталонский «Эспаньол» подписал вместо нападающего московского «Локомотива» и сборной России Федора Смолова нападающего лиссабонской «Бенфики» Рауля Де Томаса. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Барселоны.

Трудовое соглашение с 25-летним игроком рассчитано до середины 2026 года.

Напомним, что испанский коллектив интересовался Смоловым в начале января. По информации зарубежных СМИ, сделка могла состояться на этой неделе.

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» может потратить на защитника «Вест Хэма» Исси Диопа около €47 миллионов.