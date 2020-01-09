МОК не будет обсуждать вопрос участия России в ОИ до решения суда

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Международный олимпийский комитет (МОК) не будет обсуждать вопрос участия России на олимпийских играх, пока спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) не вынесет свое окончательное решение. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на представителя организации Марка Адамса.

По его словам, для того, чтобы принять то или иное решение в отношении участия России, необходимо дождаться решения арбитража.

Напомним, что 9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил нашу страну от участия в международных соревнованиях сроком на четыре года.

Ранее сообщалось, что американский гольфист Брайсон Дешамбо заявил, что может пропустить турнир Европейского тура в Абу-Даби из-за ситуации на Ближнем Востоке