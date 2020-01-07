Команда Лукашенко победила Россию и стала победителем Рождественского турнира

<img src="//img.gazeta.ru/files3/955/12489955/upload-RIAN_5783650.HR-pic905-895x505-30162.jpg">

Команда президента Белоруссии Александра Лукашенко обыграла Россию в финале международного Рождественского турнира любителей хоккея, передает Sport24.

Встреча завершилась со счетом 4:1. Команда Лукашенко стала 13-кратным победителем турнира.

В матче за третье место команда ОАЭ одержала победу над Финляндией (5:2).

В нынешнем розыгрыше Рождественского турнира любителей хоккея также приняли участие сборные Балкан, Балтии, Международной федерации хоккея, Германии, Китая, США, Украины и Швейцарии.

Ранее сообщалось, что Лукашенко готов организовать лучший чемпионат мира по хоккею в истории.