Ковальчук стал третьей звездой матча «Монреаль» — «Виннипег»

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук признан третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс», сообщается на официальном сайте турнира.

В дебютной встрече за «Канадиенс» россиянин отдал голевую передачу и завершил игру с показателем полезности »+2».

Вторым стал защитник «Монреаля» Бен Шьяро, оформивший дубль.

Первой звездой признан форвард «Виннипега» Николай Элерс. В его активе два (1+1) очка.

Ранее сообщалось, что «Монреаль» уступил «Виннипег» в матче регулярного чемпионата.