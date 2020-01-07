Ковальчук стал третьей звездой матча «Монреаль» — «Виннипег»
Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук признан третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс», сообщается на официальном сайте турнира.
В дебютной встрече за «Канадиенс» россиянин отдал голевую передачу и завершил игру с показателем полезности »+2».
Вторым стал защитник «Монреаля» Бен Шьяро, оформивший дубль.
Первой звездой признан форвард «Виннипега» Николай Элерс. В его активе два (1+1) очка.
Ранее сообщалось, что «Монреаль» уступил «Виннипег» в матче регулярного чемпионата.