Передача Ковальчука в дебютном матче не спасла «Монреаль» от поражения
«Монреаль Канадиенс» уступил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Монреале на арене «Белл-центр», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Джош Моррисси, Николай Элерс и Эндрю Копп. У хозяев дубль оформил Бен Шьяро.
Российский форвард Илья Ковальчук отметился результативной передачей в дебютном матче за «Монреаль».
Ранее сообщалось, что Ковальчук подарил дорогие часы уступившему 17-й номер игроку «Монреаля».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль Канадиенс» (Монреаль, Канада) — «Виннипег Джетс» (Виннипег, Канада) 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
0:1 — Моррисси (Элерс, Уилер) — 21:32
0:2 — Элерс (Уилер) — 24:46 (4x5)
1:2 — Шьяро (Уэбер, Татар) — 31:03
1:3 — Копп — 50:16
2:3 — Шьяро (Татар, Ковальчук) — 51:47