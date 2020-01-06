Армия фанатов триумфально встретила в аэропору российскую молодежку

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Молодежная сборная России по хоккею, завоевавшая серебряные медали на мировом первенстве, завершившемся в минувшее воскресенье, триумфально вернулась на родину из Остравы.

Толпа фанатов встретила дружину Валерия Брагина в аэропорту «Домодедово» и начала вместе хором кричать «Молодцы»! Об этом сообщает Sport24.

Напомним, что сборная Росси уступила в финальном матче команде Канады со счетом 3:4.

Ранее сообщалось, что шведский игрок уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк после победы над столичным ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) надел свитер сборной России.