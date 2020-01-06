Воспитанник «Спартака» Бакаев подписал контракт с «Рубином»
Воспитанник академии столичного «Спартака» Солтмурад Бакаев подписал контракт с казанским «Рубином». Об этом сообщает журналист Сергей Егоров.
По информации источника, трудовое соглашение с клубом из республики Татарстан рассчитано сроком на пять лет.
Напомним, что красно-белые вели трудные и изнурительные переговоры по продлению контракта с Бакаевым-младшим, но никакого результата получить не удалось.
В текущем сезоне розыгрыша Олимп-ФНЛ полузащитник принял участие в 18 матчах, в которых сумел отличиться четыре раза.
Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» не отпустил нападающего сборной России Федора Смолова в аренду в нидерландский «Фейеноорд».