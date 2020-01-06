Воспитанник «Спартака» Бакаев подписал контракт с «Рубином»

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Воспитанник академии столичного «Спартака» Солтмурад Бакаев подписал контракт с казанским «Рубином». Об этом сообщает журналист Сергей Егоров.

По информации источника, трудовое соглашение с клубом из республики Татарстан рассчитано сроком на пять лет.

Напомним, что красно-белые вели трудные и изнурительные переговоры по продлению контракта с Бакаевым-младшим, но никакого результата получить не удалось.

В текущем сезоне розыгрыша Олимп-ФНЛ полузащитник принял участие в 18 матчах, в которых сумел отличиться четыре раза.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» не отпустил нападающего сборной России Федора Смолова в аренду в нидерландский «Фейеноорд».