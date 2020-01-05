Канадские фанаты развесили плакат «Давай Канада» над скамейкой России
В данный момент в Чехии проходит финал молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады.
Во время матча фанаты канадской команды развесили над скамейкой отечественных хоккеистов плакат, на котором по-русски было написано «Давай Канада». Он попал в кадр телевизионной трансляции.
В настоящее время счет встречи составляет 2:1 в пользу россиян. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее было опубликовано видео приезда сборной России на финал МЧМ-2020 с Канадой.