Кукурелья назвал игрока «Реала» обезьяной во время матча Ла Лиги

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В матче 19-го тура чемпионата Испании «Хетафе» сыграл с мадридским «Реалом». Матч завершился победой «сливочных» со счетом 3:0.

Как утверждает ABC, во время второго тайма случилась словесная перепалка между защитником хозяев Марком Кукурельей и игроком «королевского клуба» Эдером Милитао.

«Закрой рот, чертова обезьяна», — сказал футболист «Хетафе».

Сам Кукурелья отрицает, что говорил такое, отметив, что крикнул Милитао «закрой чертов клюв».

Главный арбитр встречи перепалки не заметил и игру не остановил. Дело может рассмотреть комитет по конкуренции Королевской испанской федерации футбола. В случае, если будет доказано проявление расизма, защитник Хетафе может быть дисквалифицирован на четыре встречи.

Ранее сообщалось, что наставник «Эвертона» Карло Анчелотти хочет арендовать игрока «Реала» Хамеса Родригеса в стан «ирисок».