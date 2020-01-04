Бывший муж Пелагеи получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Бывший муж эстрадной певицы Пелагеи Иван Телегин получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» — ЦСКА. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на главного тренера действующих обладателей Кубка Гагарина Игоря Никитина.

По его словам, о состоянии здоровья игрока в настоящее время информации нет.

«Что не понравилось в матче, так это травма Телегина. Пока данных нет, но будем надеяться, что никакой серозной травмы у Ивана не будет», — сказал Никитин.

Добавим, что армейцы выиграли игру со счетом 7:1.

Ранее сообщалось, что сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею.