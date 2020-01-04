Три россиянина стали звездами матча «Каролина» — «Вашингтон»

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Три россиянина стали звездами матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» — «Вашингтон Кэпиталз».

Третьей звездой был признан форвард гостей Евгений Кузнецов. На счету воспитанника челябинского хоккея гол и результативная передача.

Вторым в списке лучших игроков матча стал нападающий «ураганов» Андрей Свечников. Молодой игрок сумел дважды ассистировать своим партнерам.

Первой звездой игры был признан Илья Самонов, защищавший ворота «столичных». Он отразил 38 бросков по своим воротам из 41.

Напомним, что матч закончился со счетом 3:4 в пользу команды из Вашингтона.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Каролины Харрикейнз».