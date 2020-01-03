Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука. Об этом сообщает официальный сайт команды.
Отмечается, что отечественный хоккеист будет получать согласно двустороннему контракту $700 тыс. до конца сезона. В том случае, если его понизят до Американской хоккейной лиги (АХЛ) зарплата составит $ 70 тыс.
Ранее сообщалось, что игроки клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из Санкт-Петербурга СКА в январе выйдут на лед в свитерах с надписью «Ленинград».