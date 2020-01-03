Полиция задержала членов банды колдунов, которым заплатила фигуристка Сотникова
Была разоблачена банда мошенников, которые оказали магические услуги фигуристке Аделине Сотниковой. Об этом сообщает Mash.
Напомним, что спортсменка оплатила около 2 млн рублей. Сообщалось, что фигуристка хотела наладить личную жизнь с помощью услуг экстрасенсов.
Однако женщину, возглавлявшую банду злоумышленников. Источник утверждает, что она сбежала на Украину. Ее объявили в федеральный розыск.
Фигуристка не выступала в официальных соревнованиях с сезона-2015/2016. Тогда она заняла шестое место на чемпионате России.
Ранее сообщалось, что в допинг-пробе фигуристки обнаружен кокаин.