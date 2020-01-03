Организаторы ATP Cup перепутали гимны Молдавии и Румынии
Во время турнира, проходящего под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), ATP Cup произошла ошибка по вине организаторов. Об этом информирует The West Australian.
Во время матча между сборными Бельгии и Молдавии был по ошибке включен гимн Румынии.
«Приносим свои искренние извинения. Мы уже лично извинились перед командой Молдавии», — сообщается на сайте пресс-службы соревнований.
Напомним, что победителем встречи стали бельгийцы.