Организаторы ATP Cup перепутали гимны Молдавии и Румынии

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Во время турнира, проходящего под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), ATP Cup произошла ошибка по вине организаторов. Об этом информирует The West Australian.

Во время матча между сборными Бельгии и Молдавии был по ошибке включен гимн Румынии.

«Приносим свои искренние извинения. Мы уже лично извинились перед командой Молдавии», — сообщается на сайте пресс-службы соревнований.

Напомним, что победителем встречи стали бельгийцы.

Ранее Даниил Медведев поделился ожиданиями от ATP Cup.