Известен соперник сборной России в полуфинале МЧМ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/454/12895454/RIAN_6123734.HR-pic905-895x505-95946.jpg">

Стало известно, с какой командой встретится сборная России в полуфинале молодежного чемпионата мира.

За выход в финал российская команда сразится со Швецией, которая в четвертьфинале турнира обыграла команду Финляндии со счетом 5:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В четвертьфинале россияне обыграли команду Швейцарии со счетом 3:1.

В другом полуфинале сыграют сборные Канады и Финляндии.

Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной России оценил шансы команды сыграть в финале МЧМ.