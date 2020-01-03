Известен соперник сборной России в полуфинале МЧМ
Стало известно, с какой командой встретится сборная России в полуфинале молодежного чемпионата мира.
За выход в финал российская команда сразится со Швецией, которая в четвертьфинале турнира обыграла команду Финляндии со счетом 5:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
В четвертьфинале россияне обыграли команду Швейцарии со счетом 3:1.
В другом полуфинале сыграют сборные Канады и Финляндии.
Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной России оценил шансы команды сыграть в финале МЧМ.