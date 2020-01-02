Назван вратарь сборной России на матч со Швейцарией

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Стало известно, кто из вратарей выйдет в стартовом составе сборной России на четвертьфинальный матч молодежного чемпионата мира против команды Швейцарии, сообщает ТАСС.

С первых минут встречу начнет Ярослав Аскаров. Он провел два периода в матче с Чехией (3:4), затем заменил Амира Мифтахова в игре с США (1:3) и полностью провел встречу с Германией (6:1).

Матч между Россией и Швейцарией состоится 2 января и начнется в 14.30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее защитник сборной России поделился мыслями о судействе на МЧМ.