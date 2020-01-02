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Российский боксер полутяжелого веса Артур Бетербиев не хочет проводить бой в Китае по политическим причинам, сообщает Boxingscene.

По информации источника, причиной нежелания проводить бой в Китае является притеснение уйгуров — мусульманского населения. Боксер исповедует ислам и считает, что власти страны ответственны за эти репрессии.

В Китае россиянин должен провести поединок с Мэном Фаньлуном, который является обязательным претендентом. Поэтому, если Бетербиев откажется от боя, то его могут лишить чемпионских поясов по версиям IBF и WBC.

Ранее сообщалось, что президент UFC намерен организовать бой Мейвезера.