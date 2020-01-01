«Ювентус» хочет продлить соглашение с Роналду до 2023 года

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Туринский «Ювентус» хочет продлить соглашение с португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, агент Роналду Жорже Мендеш провел переговоры с туринским клубом 29 декабря. Примечательно, что в новый контракт футболиста может быть включена еще и опция продления соглашения еще на сезон.

Нынешний контракт истекает летом 2022 года. Примечательно, что зарплата форварда останется на пржнем уровне — около €35 млн в год.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» попрощался с Манджукичем.