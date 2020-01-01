«Ювентус» хочет продлить соглашение с Роналду до 2023 года
Туринский «Ювентус» хочет продлить соглашение с португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, агент Роналду Жорже Мендеш провел переговоры с туринским клубом 29 декабря. Примечательно, что в новый контракт футболиста может быть включена еще и опция продления соглашения еще на сезон.
Нынешний контракт истекает летом 2022 года. Примечательно, что зарплата форварда останется на пржнем уровне — около €35 млн в год.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» попрощался с Манджукичем.