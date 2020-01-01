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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал об успехах в изучении английского языка, передает «Матч ТВ».

Панарин летом 2019 года перешел из «Коламбус Блю Джекетс» в «Рейнджерс». В матче регулярного чемпионата Национальной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз», который произошел в ночь с 31 декабря на 1 января, хоккеист набрал четыре очка, забросил шайбу и трижды выступил в роли ассистента.

«Мой английский? Чуть получше, но… Не хорошо. Я как бы начал давать интервью. Но без камеры, на диктофон. Что-то там тыркаюсь-пыркаюсь. Уж не знаю, понимают меня или нет», — поделился игрок.

Ранее сообщалось, что Панарин стал третьей звездой матча «Эдмонтон» — «Рейнджерс».