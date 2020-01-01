Малкин получил крупный штраф за удар противника клюшкой
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин получил штраф за удар клюшкой форварда «Оттавы» Жана-Габриэля Пажо, сообщает телеканал NBC.
Инцидент случился уже в конце матча, когда на льду завязалась драка. В тот момент, когда арбитры пытались разнять хоккеистов, Малкин нанес Пажо удар клюшкой в шею. за эту выходку россиянин должен заплатить $5 тыс.
Его противник тоже оштрафован, однако сумма меньше ровно в половину — $2,5 тыс.
Матч завершился победой «Питтсбурга» со счетом 5:2.
Ранее Малкин оценил игру своего звена в матче против «Оттавы».