Малкин получил крупный штраф за удар противника клюшкой

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин получил штраф за удар клюшкой форварда «Оттавы» Жана-Габриэля Пажо, сообщает телеканал NBC.

Инцидент случился уже в конце матча, когда на льду завязалась драка. В тот момент, когда арбитры пытались разнять хоккеистов, Малкин нанес Пажо удар клюшкой в шею. за эту выходку россиянин должен заплатить $5 тыс.

Его противник тоже оштрафован, однако сумма меньше ровно в половину — $2,5 тыс.

Матч завершился победой «Питтсбурга» со счетом 5:2.

Ранее Малкин оценил игру своего звена в матче против «Оттавы».