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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело в действие обновленный список запрещенных веществ, сообщает ТАСС.

Действие обновленного списка веществ вступило в действие 1 января 2020 года. По информации заместителя генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргариты Пахноцкой, также были изменено получение запрещенных веществ, которые выписаны спортсменам в терапевтических целях.

Примечательно, что из списка запрещенных веществ был удален аргон.

Ранее новый глава WADA пообещал сделать все для искоренения мошенничества в спорте.