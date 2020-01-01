WADA ввело в действие обновленный список запрещенных веществ
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело в действие обновленный список запрещенных веществ, сообщает ТАСС.
Действие обновленного списка веществ вступило в действие 1 января 2020 года. По информации заместителя генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргариты Пахноцкой, также были изменено получение запрещенных веществ, которые выписаны спортсменам в терапевтических целях.
Примечательно, что из списка запрещенных веществ был удален аргон.
Ранее новый глава WADA пообещал сделать все для искоренения мошенничества в спорте.