Известен соперник сборной России в четвертьфинале МЧМ

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Стало известно, с какой командой сыграет сборная России в четвертьфинале молодежного чемпионата мира.

За выход в полуфинал турнира российская команда поборется со сборной Швейцарии, которая завершила групповой этап на втором месте в группе, а в заключительном матче обыграла команду Финляндии со счетом 5:2.

Матч состоится 2 января.

Стоит отметить, что в своем заключительном матче сборная России разгромила Германию со счетом 6:1.

Ранее сообщалось, что Канада разгромила Чехию на молодежном чемпионате мира.