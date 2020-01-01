Известен соперник сборной России в четвертьфинале МЧМ
Стало известно, с какой командой сыграет сборная России в четвертьфинале молодежного чемпионата мира.
За выход в полуфинал турнира российская команда поборется со сборной Швейцарии, которая завершила групповой этап на втором месте в группе, а в заключительном матче обыграла команду Финляндии со счетом 5:2.
Матч состоится 2 января.
Стоит отметить, что в своем заключительном матче сборная России разгромила Германию со счетом 6:1.
Ранее сообщалось, что Канада разгромила Чехию на молодежном чемпионате мира.