Очки Кузнецова и Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Айлендерс»
«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Айлендерс».
Российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов набрал два очка, забросив две шайбы. Также из россиян отличились Александр Овечкин и Дмитрий Орлов — они на свой счет записали по голевой передаче.
Ранее сообщалось, что Малкин вышел на третье место в сезоне НХЛ по показателю «очки за матч».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4