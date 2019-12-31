Три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Оттавой»
«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Питтсбурга».
Одним из героев матча стал российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин. Он открыл счет в матче через 27 секунд после начала игры, а в начале второго периода сделал дубль. Также россиянин выступил в роли ассистента в одном из голов своей команды.
Ранее сообщалось, что Малкин оформил дубль в матче с «Оттавой».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург Пингвинз» — «Оттава Сенаторз» — 5:2