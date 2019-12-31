Сборная России по хоккею лишилась шансов на первое и второе место в группе на МЧМ
Сборная России по хоккею лишилась шансов на первое и второе место в группе на молодежном чемпионате мира, сообщает Sport24.
После трех матчей на групповом этапе Россия занимает последнее место, имея в активе три балла. Команда проиграла США и Чехии, но обыграла Канаду.
Таким образом, национальная команда не сможет догнать сборную США, которая лидирует в группе с восемью очками, а также закончит групповой этап хуже, чем Канада или Чехия.
31 декабря Россия проведет заключительный матч группового этапа против команды Германии.
Ранее сообщалось, что Канада победила Германию в матче группового этапа МЧМ.