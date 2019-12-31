Сборная России по хоккею лишилась шансов на первое и второе место в группе на МЧМ

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Сборная России по хоккею лишилась шансов на первое и второе место в группе на молодежном чемпионате мира, сообщает Sport24.

После трех матчей на групповом этапе Россия занимает последнее место, имея в активе три балла. Команда проиграла США и Чехии, но обыграла Канаду.

Таким образом, национальная команда не сможет догнать сборную США, которая лидирует в группе с восемью очками, а также закончит групповой этап хуже, чем Канада или Чехия.

31 декабря Россия проведет заключительный матч группового этапа против команды Германии.

Ранее сообщалось, что Канада победила Германию в матче группового этапа МЧМ.