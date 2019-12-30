ВФЛА ответила на открытое письмо российских легкоатлетов

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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) ответила на открытое письмо Сергея Шубенкова, Марии Ласицкене и Анжелики Сидоровой.

В заявлении ВФЛА говорится о необходимости провести рабочую встречу для обсуждения накопившихся вопросов. Никаких четких и понятных мыслей насчет восстановления международного статуса федерация донести до общественности не смогла.

Напомним, что спортсмены выразили недовольство неудовлетворительной работой организации по защите прав спортсменов, не уличенных в нарушении антидопинговых правил.

Полный текст ответа федерации опубликован на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Николай Валуев назвал безальтернативной победу отечественного бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко над американцем Куинтоном Джексоном.