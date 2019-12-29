Украинец Яремчук оправдался за выпады в адрес России

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Нападающий бельгийского «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук оправдался за выпады в адрес сборной России, отобравшейся на чемпионат Европы 2020 года. Об этом он рассказал в интервью Виктору Вацко.

По его словам, он не хотел никого обидеть, а лишь подчеркнул излишнюю уверенность подопечных Станислава Черчесова, заглядывавшихся на чемпионский кубок.

«Я не хотел разжечь какой-то конфликт. Просто моя мысль была о том, что если мы обыграли португальцев, то нужно сохранять спокойствие и самообладание.

Россию привел в пример лишь потому что их футболисты говорили о желании выиграть Евро-2020», — сказал Яремчук.

Ранее сообщалось, что Роман Яремчук отказался от теоретической заработной платы в €5 миллионов в год в петербургском «Зените».