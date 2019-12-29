Робби Уильямс чувствует себя обладателем маленького пениса из-за «Реала»

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Британский певец Робби Уильямс обратился с призывом к полузащитнику мадридского «Реала» Тони Кроосу перейти в »Манчестер Юнайтед», передает Marca.

По словам артиста, принявшего участие в создании документального фильма про немецкого футболиста, его друг уже добился максимальных высот в стане «сливочных».

«В Мадриде ты выиграл все. Прошу тебя подписать контракт с «Манчестер Юнайтед»! Думаю, у нас лучший чемпионат в мире — Английская премьер-лига (АПЛ).

Вот почему одна вещь сильно меня раздражает. «Реал» заставляет меня чувствовать себя маленьким, будто у меня маленький пенис», — сказал Уильмяс.

29-летний Кроос выступает за «королевский клуб» с 2014 года. Его контракт действует до лета 2023-го.

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