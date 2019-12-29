Сын Роналду просит отца не завершать карьеру

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Нападающий «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о планах на будущее, передает Globo Esporte.

По словам португальца, он готов играть еще несколько лет, однако его сын Криштиану-младший просит отца отсрочить завершение карьеры.

«Думаю, у меня есть еще несколько лет, чтобы играть. Я должен показать пример своим детям, особенно Криштиану-младшему, который иногда оказывает на меня давление, заявляя: «Папа, подожди еще несколько лет. Я хочу поиграть с тобой». Думаю, это будет сложно, но я пока наслаждаюсь футболом», — сказал он.

В текущем сезоне 34-летний Роналду забил десять мячей в 14 матчах чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что Роналду встретился с родившимся без ног мальчиком из Казахстана.