Брестсткое «Динамо» развеяло слухи об интересе к Кононову

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Брестсткое «Динамо», выигравшее впервые в текущем году чемпионат Белоруссии по футболу, развеяло слухи об интересе к бывшему наставнику столичного «Спартака» Олегу Кононову. Об этом сообщает Tribuna.by.

В официальном заявлении пресс-службы бело-голубых назвали информацию о заинтересованности в услугах специалиста «очередной уткой».

«Мы просим поклонников нашего клуба не верить различным слухам, а руководствоваться лишь официальной информацией. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время», — рассказал представитель «Динамо».

Ранее сообщалось, что Олег Кононов может возглавить брестское «Динамо»