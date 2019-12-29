Брестсткое «Динамо» развеяло слухи об интересе к Кононову
Брестсткое «Динамо», выигравшее впервые в текущем году чемпионат Белоруссии по футболу, развеяло слухи об интересе к бывшему наставнику столичного «Спартака» Олегу Кононову. Об этом сообщает Tribuna.by.
В официальном заявлении пресс-службы бело-голубых назвали информацию о заинтересованности в услугах специалиста «очередной уткой».
«Мы просим поклонников нашего клуба не верить различным слухам, а руководствоваться лишь официальной информацией. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время», — рассказал представитель «Динамо».
Ранее сообщалось, что Олег Кононов может возглавить брестское «Динамо»