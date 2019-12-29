Наставник сборной России заявил о принципиальности матча с США

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Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа молодежного чемпионата мира против команды США, передает ТАСС.

Матч будет третьим для российской команды на турнире. Поединок запланирован на 29 декабря и должен начаться в 21.00 по московскому времени.

«Американцы активно играют в атаке, мобильны и хорошо двигают шайбу, в этом смысле будет тяжелейший матч, который, скорее всего, решит судьбу первого места в группе», — заявил он.

В первом матче Россия проиграла Чехии со счетом 3:4, а вот во второй игре разгромила Канаду — 6:0.

Ранее заслуженный тренер России поделился мнением о победе над Канадой на МЧМ.