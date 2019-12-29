Емельяненко проведет следующий поединок летом 2020 года
Российский тяжеловес Федор Емельяненко проведет следующий поединок в Европе летом 2020 года, сообщает ТАСС.
Этот бой станет вторым в рамках прощального турне Последнего императора. Первый бой состоялся 29 декабря в Японии, а заключительный организация Bellator планирует провести в России.
В японской Сайтаме Емельяненко в первом раунде нокаутировал американского бойца Куинтона Джексона.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Емельяненко прокомментировал свою победу над Джексоном.