Канадского хоккеиста раскритиковали за неуважение гимна России

Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз» Девин Сетогучи резко высказался о капитане сборной Канады Барретте Хэйтоне.

Канадец после поражения от команды России на молодежном чемпионате мира проявил неуважение к российскому гимну, не сняв шлем во время его звучания. Сетогучи назвал поступок Хэйтона постыдным.

«Барретт Хэйтон, капитан молодежной сборной Канады, совершил самый постыдный поступок, что я видел в хоккее. Сейчас команде нужно сделать заявление с извинениями или вывести его из состава», — написал Сетогучи в Twitter.

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу россиян. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Today Barrett Hayton, captain of Team Canada's world junior hockey team displayed one of the most embarrassing acts of character I have ever seen in hockey. Needs to issue a statement of apology now... or cut him mid tournament